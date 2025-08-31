Más Información
Este lunes 1 de septiembre se prevé una sesión muy larga en el Congreso de la Ciudad de México, pues arranca el periodo ordinario de sesiones y se elige a la nueva Mesa Directiva; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envía su primer informe de Gobierno; y los jueces y magistrados electos tomarán protesta.
A las 8:00 horas se tiene programado el arranque de la sesión para aperturar el periodo ordinario de sesiones y elegir a la nueva Mesa Directiva, que encabezará el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
A las 11:00 horas se prevé que el secretario de Gobierno, César Cravioto, asista a las instalaciones del Congreso capitalino a entregar el Informe de Gobierno.
En tanto, la sesión solemne para la toma de protesta de 137 jueces y magistrados arrancará a las 13:00 horas y se prevé que concluya a las 17:00 o 18:00 horas.
Estas tomas de protesta serán en bloques de 17 jueces y magistrados y el último de 13 personas.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, adelantó que jueces y magistrados que no asistan a tomar protesta no podrán ejercer su cargo, y tendrán que esperar a otra sesión para rendir protesta.
