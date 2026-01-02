Más de la mitad (alrededor de 51%) de los 313 mil 385 millones de pesos que se contemplan como presupuesto en la Ciudad de México para 2026 provienen de ingresos locales, explicó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“En total, en la Ley de Ingresos son 313 mil millones que se esperan ingresar a las finanzas de la Ciudad, esto es un incremento de 7.5% respecto al año anterior, en particular, más de la mitad de estos recursos, alrededor de 51%, vienen de ingresos locales”, dijo.

Al dar a conocer los beneficios que tiene la CDMX por el pago de predial, agua y tenencia, como parte de la campaña Si pagas antes, pagas menos, para este inicio de año, el secretario detalló que en el caso de tenencia y predial —así como refrendo— “solemos tener una estacionalidad que se concentra en el primer trimestre del año”.

De Botton consideró que los descuentos que hace la administración capitalina al inicio de año son beneficios positivos para el bolsillo de la población, y por eso mucha gente los toma.

“El año pasado tuvimos una respuesta muy importante desde el inicio, desde los primeros dos meses, y creemos que es una campaña que como lleva varios años, la gente ya la conoce, este 1 de enero teníamos bastante gente en los módulos de la Tesorería”, resaltó.

Campaña

En 2026 se hará un descuento de 8% en el predial a aquellos contribuyentes que paguen durante enero, y de 5% en febrero; además, se aplicará una cuota especial para grupos vulnerables.

Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de 60 años, podrán tener acceso a un cuota fija bimestral de sólo 68 pesos en el pago del predial.

Esta cuota se aplicará cuando el inmueble de uso habitacional no exceda los 2 millones 808 mil 466 pesos, mientras que para las propiedades que excedan dicha cantidad, se les otorgará 30% de descuento.

En el caso del agua, se aplicará una reducción de 50% en la cuota bimestral para propietarios de inmuebles que pertenezcan a grupos vulnerables.

Además, este año se incrementó el límite para obtener el subsidio de 100% en el pago de tenencia vehicular, por lo que ahora será para automóviles cuyo valor de factura sea menor a 638 mil pesos (con IVA), así como para motocicletas cuyo valor total, incluido el IVA, no exceda los 250 mil pesos