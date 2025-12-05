El próximo año los capitalinos podrán acceder a descuentos en el pago de predial, como parte de un plan de regularización con beneficios fiscales, contemplado en el Paquete Económico 2026.

En el caso del impuesto predial, se propone un descuento de 100% en multas y recargos, en todos los rangos, es decir, sin importar el predio, con lo que se prevé beneficiar a 2.4 millones de cuentas, adelantó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“Para aquellas cuentas que están en los rangos de la gente que tiene las propiedades con menor valor en la ciudad, hay 834 mil cuentas que se podrán beneficiar de una cuota única especial, que permitirá cubrir o eliminar los adeudos, siempre y cuando se encuentren al corriente con la boleta actual; en el caso de viviendas, con mil pesos, y en pequeños comercios, con 2 mil pesos”, indicó.

Como ejemplo, el funcionario expuso el caso de una vivienda con valor catastral de 124 mil pesos, con adeudo de 10 mil 967 pesos, por lo que se le pediría un pago único de mil pesos, con lo que estaría obteniendo un beneficio de 9 mil 967 pesos.

“Es decir, no tendría ya que cubrir eso, con tal de que esté al corriente, que eso es muy importante, que esté al corriente con su boleta predial vigente”.

Señaló que en el caso de pequeños comercios que tengan un adeudo “por ejemplo, de 47 mil pesos, que es un caso real, con un pago fiscal único de 2 mil pesos se pondría al corriente y obtendría un beneficio de 45 mil 523 pesos”.

El secretario dijo que también habrá descuentos de hasta 90% en multas de tránsito y la condonación de 100% del adeudo por los derechos de agua.