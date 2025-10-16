El diputado local del PT, Ernesto Villarreal propuso que los Grupos o Asociaciones Parlamentarias puedan presentar iniciativas preferentes, facultad que hasta hoy es exclusiva de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de ciudadanos que cuenten con el respaldo del 0.25% de las y los capitalinos.

Como su nombre lo indica, estas iniciativas tienen preferencia para su discusión y aprobación, y se presentan el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

El legislador del PT presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 de la Constitución capitalina para que los Grupos y Asociaciones Parlamentarias puedan presentar una iniciativa para trámite preferente durante el transcurso de la Legislatura, o bien, señalar con tal carácter una de las que se hubieren presentado en cualquiera de los periodos que la conforman y que se encuentre pendiente de dictamen.

Asimismo, su propuesta busca que la persona titular de la Jefatura de Gobierno pueda presentar dos y no únicamente una iniciativa preferente.

El legislador expresó que la propuesta busca fortalecer la dinámica democrática del Congreso capitalino, ampliando las facultades tanto del Ejecutivo local como de los grupos parlamentarios para presentar iniciativas con carácter preferente, lo que permitiría una deliberación más plural, ágil y equilibrada dentro del proceso legislativo.

Esta iniciativa, dijo, no pretende alterar la coordinación institucional entre los poderes públicos, sino perfeccionar el equilibrio legislativo, fortaleciendo tanto la capacidad de gestión del Ejecutivo como la participación de todas las fuerzas políticas en la construcción de la agenda parlamentaria.

Recordó que diversas entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo y Baja California Sur ya contemplan mecanismos similares, lo que demuestra una tendencia nacional hacia la institucionalización de herramientas que agilizan la función legislativa sin menoscabar la deliberación democrática.

Finalmente, Villarreal Cantú subrayó que el objetivo es modernizar el funcionamiento del Congreso capitalino, dotándolo de instrumentos que aseguren que todas las voces representadas cuenten con una oportunidad real de que sus propuestas sean analizadas, debatidas y dictaminadas en tiempos razonables.

