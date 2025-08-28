Arturo “N”, una de las 13 personas detenidas por el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue vinculado a proceso por dos delitos del fuero común y uno más del fuero federal. Se trata del octavo procesado del caso.

La audiencia de vinculación se realizó la mañana de este miércoles en los juzgados orales del Reclusorio Norte, donde un juez de Control determinó vincular a proceso a Arturo “N” por el delito de narcotráfico, del fuero federal.

Así como delitos del fuero común contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y posesión indebida de tarjetas de circulación, por los cuales se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte.

Se dictó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias. Arturo “N” fue capturado en un operativo realizado en la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De los 13 detenidos por el caso, la semana pasada se vinculó a David “N”, Joshua “N”, Abraham “N”, Sandra “N”, Francisco “N” y Norma “N”, mientras que Nery “N” fue procesada este lunes.