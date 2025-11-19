Chalco, Méx.— Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a un hombre por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo, con la agravante de causar la muerte a José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Se trata de José Guadalupe “N”, alias El Cuñadito, quien el 30 de septiembre se encontraba en la esquina de la calle 10 de Mayo y prolongación 20 de Noviembre, en la colonia San Miguel Jacalones, en el municipio de Chalco, lugar al que dos sujetos arribaron a bordo de una motocicleta marca Bajaj, uno identificado como alias El Chino, y el otro un menor de edad.

Una vez reunidos los tres, José Guadalupe “N” les habría entregado a cada uno de ellos un arma de fuego.

Estos dos últimos sujetos, a bordo de la motocicleta, le dieron alcance a la víctima, quien se desempeñaba como policía activo de la SSC y viajaba en compañía de su esposa, también elemento de la policía capitalina.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el menor de edad fue quien descendió del vehículo y le apuntó a la víctima, ordenándole que le entregara la motocicleta, pero se negó, momento en el que le dispara y cae al suelo, provocándole la muerte.

La esposa de Ponce Alfaro le dijo que se llevara la unidad, instante en el que el menor vuelve a accionar el arma en contra de ella y ambos sujetos abordan las motocicletas y huyen.

El jefe del Sector Tlatelolco de la SSC presentaba heridas en la cabeza y murió en el lugar del ataque. La esposa resultó herida.