La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes cuatro de agosto se tiene previsto una movilización a las 10:30 horas en la Estela de Luz, por la inauguración de "Ecos del Océano", activación que une arte, comunidad y resistencia en defensa del Golfo de California y de las ballenas que lo habitan.

Alumnos del IPN se manifestarán a las 11 horas, en instalaciones del Canal 11, llevarán a cabo un mitin en donde darán a conocer los hechos ocurridos el pasado dos de agosto dentro del las instalaciones de canal, así como las acciones que se tomarán más adelante.

Pensionados se reunirán en el Ágora de Tlatelolco, para una reunión informativa en la que se abordará la integración de las prestaciones para jubilados.

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Alumnos del IPN llevarán a cabo a la 12 horas una mesa de trabajo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se reunirá a las 18 horas en la Cineteca Nacional Chapultepec, con motivo del centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, se llevará a cabo la proyección del documental "Fidel Castro", un retrato intimo del líder histórico de la Revolución Cubana.

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El grupo No Más Presos Inocentes estará a lo largo del día, en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en apoyo a la audiencia de un presunto responsable del delito de feminicidio, con el propósito de solicitarla revisión inmediata y exhaustiva del caso.

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Mientras que el colectivo Somos Ellas estará en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en apoyo a victima de violencia sexual y con el propósito de exigir que se aplique una sanción ejemplar al presunto responsable, en estricto apego al debido proceso y al marco legal vigente.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Vecinos de Azcapotzalco se manifestarán a las 10 horas en Azcapopark, en contra de la empresa PepsiCo, ya que presuntamente mantiene camiones de carga pesada estacionados afuera de los domicilios, dificultando el libre tránsito y generando molestias entre los vecinos de la zona.

La Union Social de Artesanos Indígenas Triquis y la Asociación Nacional de Artesanos Indígenas estarán a las 14 horas en la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, para solicitar lugares para la venta de sus artesanías en la "Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios", que se llevará a cabo del 7 al 23 de agosto en la explanada del Zócalo capitalino.

LL