Ocuilan, Méx.— Presuntos talamontes agredieron con disparos de arma de fuego a elementos de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Ocuilan.

De acuerdo con los primeros reportes, integrantes de la GN realizaban un punto de inspección en el poblado de Santa Martha, cuando se percataron del paso de un automotor con troncos de madera, mismo que era escoltado por otras dos unidades, por lo que al solicitar que detuvieran la marcha, el conductor aceleró y los vehículos que lo custodiaban realizaron maniobras de bloqueo para tratar que la unidad huyera del lugar con la carga.

En ese momento el personal de la Guardia Nacional fue agredido con disparos de arma de fuego por los presuntos talamontes quienes lograron darse a la fuga abandonando las unidades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) no se tiene registro de víctimas mortales ni lesionados después del enfrentamiento. La dependencia detalló que el personal de la Guardia Nacional repelió la agresión mediante el legítimo uso de la fuerza, después de que fueron agredidos.

Por estos hechos, pobladores de Santa Martha realizaron bloqueos en los accesos a la comunidad con troncos, para demandar a las autoridades acciones en contra de la tala clandestina.

El pasado 29 de abril habitantes de este mismo municipio se manifestaron en la zona boscosa de San Juan Atzingo para denunciar que la tala ilegal continuaba pese a los operativos implementados para frenar este delito.

Exigieron una acción inmediata a los tres órdenes de gobierno, ya que es imposible para ellos hacerle frente a la delincuencia organizada que es “quien manda” en dichos bosques.

“Sí les hemos hecho frente y saben que termina en secuestro de nuestros compañeros ejidatarios, si bien los sueltan en parajes pegados a Morelos pues el miedo queda, pero si no somos nosotros ¿quién va a defender estas zonas boscosas?” refirieron.

Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales señalaron que todos los días se encargan de frenar la tala realizando zanjas para que las camionetas no entren, sin embargo los talamontes cortan el árbol y “desbarrancan” los troncos hasta donde está la carretera y ahí subirlos a las unidades donde se trasladan.

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