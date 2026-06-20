Tras el triunfo de México en el partido de futbol contra Corea del Sur, este jueves 18 de junio la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumió saldo blanco durante la celebración en la Ciudad de México; además, calificó como “un éxito” los operativos de seguridad y movilidad implementados en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

“La Ciudad estuvo en condiciones para poder garantizar estos festejos; demostramos una vez más que la Ciudad de México sabe organizar eventos de talla mundial”.

La mandataria agregó que 730 mil personas “se apropiaron” del espacio público de la capital para celebrar el triunfo de la Selección.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, detalló que durante el partido de este jueves en el Fan Fest del Zócalo se desplegaron 3 mil 400 efectivos, con 296 vehículos.

Mientras que en los festivales futboleros se desplegó un estado de fuerza adicional de 291 policías, con 75 vehículos. Además, 11 personas recibieron atención médica en el sitio y 105 caninos fueron hidratados.

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