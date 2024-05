La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido, se dijo dispuesta a ser destituida de su cargo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que no puede acatar a cabalidad una resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En conferencia de prensa, explicó que esta resolución la mandata, sin dilatarse, a cambiar el uso de suelo en el predio de Montes Apalaches 525, el cual fue expropiado en 1992 para formar parte de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, como Área de Valor Ambiental.

No obstante, tras esta expropiación las autoridades del entonces Distrito Federal no hicieron nada, por lo que los propietarias del predio exigieron la devolución del mismo, al no realizarse actividad alguna que justificara la expropiación.

Lee también: Tribunal Superior de Justicia de la CDMX emitió más de 7 mil medidas de protección a mujeres víctimas de violencia

Salido comentó que en su momento la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se vio involucrada en este tema debido a su facultad para realizar cambios de uso de suelo, y si bien la omisión principal existió por parte del Gobierno central, cuando las personas propietarias hicieron el reclamo correspondiente, el PJF consideró necesario cambiar el uso de suelo, por lo que la ALDF fue vista como una autoridad responsable.

Esa calidad de autoridad responsable, dijo, es la que actualmente hereda el Congreso capitalino.

“En este tercer año de la Segunda Legislatura del Congreso local llegó un ultimátum por parte del poder judicial, donde requiere que sin mediar procedimiento alguno, se efectúe el cambio de uso de suelo correspondiente. Estoy convencida de que la ley debe cumplirse, sin embargo, los términos de la resolución nos ponen entre la espada y la pared, pues las decisiones en un órgano legislativo como lo es el Congreso, son colegiadas, además de que siguen un procedimiento establecido en la Ley. Esto quiere decir que no podemos incidir en la voluntad de cada persona legisladora y mucho menos podría yo de manera unilateral ejecutar el cambio, violando las normas que rigen nuestro proceso”, dijo.

Este desacato haría que este asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en donde habría la posibilidad de evaluar un cumplimiento sustituto, como puede ser el pago a los propietarios, cuando se considere que de cumplir la sentencia en sus términos se genere una afectación grave a la sociedad.

Lee también: Tribunal Electoral confirma suspensión de participación de Lilly Téllez en programa de Ciro Gómez Leyva

Sin embargo, la Corte puede determinar que se cumpla la sentencia del PJF y destituir a las autoridades que hayan sido omisas en este tema.

“En caso de que la Suprema Corte no considere que la pérdida de una parte del Bosque de Chapultepec no es un daño grave a la sociedad y escoge el camino de las sanciones, asumiré mi destitución de esta Presidencia con la frente en alto, pues los argumentos en favor de la defensa de la Ciudad están dados y las convicciones firmes”, señaló Gabriela Salido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ag