El director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y encargado de la estrategia Blindar Benito Juárez, César Barrientos, con indicativo "Goliat", señaló que fue acusado falsamente de diferentes delitos y que no ha sido destituido en ningún momento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), corporación a la que pertenece sin goce de sueldo.

En conferencia de prensa, el Jefe Goliat dijo que los señalamientos fueron realizados por los candidatos a diferentes cargos como Clara Brugada, César Cravioto, Leticia Varela, así como el líder de Morena en la ciudad, Sebastián Ramírez; también, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Citlalli Hernández, entre otros que resulten responsables, por lo que presentó una denuncia correspondiente.

El Jefe Goliat pidió una disculpa pública y en su caso la reparación del daño por los señalamientos en su contra, los que negó, así como haber sido detenido en alguna ocasión.

Comentó que él nunca ha insultado a ninguna de estas personas, pues él siempre se ha desempeñado de manera Institucional.

Explicó que sigue perteneciendo a la SSC en donde pidió un permiso para poder desempeñar el cargo que actualmente tiene, sin embargo, precisó que está sin goce de sueldo en la policía capitalina.

Reiteró que continuará trabajando por la ciudadanía y recordó que tan sólo ayer, realizaron dos detenciones importantes, que dieron a conocer con las reservas, por el proceso electoral.

"No voy a parar, no voy a parar, ni me voy a dejar intimidar por todo un órgano. Me enorgullece que tanta personalidad se haya fijado en mí, me enorgullece que mi trabajo cause habla", aseguró.

Dijo que no quieren que él llegue a la SSC, pero enfatizó, que "voy a llegar".

