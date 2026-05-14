Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, advirtió que la presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, corre riesgo de desbordarse, debido a la presencia de basura.

“Lo único que les pedimos a los ciudadanos es tener cuidado con la basura, hoy hacíamos una evaluación en la mesa de paz y todavía seguimos sacando mucha basura, la presa El Ángulo está a muy poco para que se pueda desbordar, nos ayuda mucho que los ciudadanos no tiren basura”, dijo tras un encuentro con diputados locales.

El gobierno de Cuautitlán Izcalli, en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Guardia Nacional y el organismo de agua de Atizapán de Zaragoza (Sapasa), retiraron 45 metros cúbicos de basura, misma que fue arrastrada por la corriente luego de la lluvia del martes.

“Con estas acciones, favorecemos el desalojo de aguas residuales a través de las compuertas, manteniéndolas libres de obstrucciones”, informó el gobierno municipal.

A fin de prevenir ante futuras lluvias esta misma semana, las autoridades comenzaron con la colocación de costales de arena sobre calles aledañas a la presa, en la avenida Quetzal, vialidad en la que se registraron encharcamientos propios de la lluvia y del desfogue controlado que provocó que el agua brotara de las coladeras y rebasara el nivel de banqueta; algunos automovilistas se quedaron varados.

El desfogue controlado de agua avanzó durante la tarde, luego del retiro de los 45 metros cúbicos de azolve que llegó a la presa El Ángulo, puntualizó el municipio.

Además, el gobierno local indicó que con equipos de hidrosucción también fueron abatidos los niveles acumulados en avenida Jiménez Gallardo y Narciso Mendoza, en el pueblo de San Sebastián Xhala. Y en avenida 13 de Septiembre y Castillo de Chapultepec, de la Unidad Niños Héroes.

Temen colapso en río hondo

Vecinos aledaños a las tres viviendas en riesgo de colapso construidas en los límites del cauce del río Hondo,en San Antonio Zomeyucan, en Naucalpan, temen por sus casas ante el posible reblandecimiento de la barda de contención.

Reconocieron que algunas de las viviendas afectadas ampliaron sus construcciones hasta el límite del cauce.

De acuerdo con autoridades municipales, desde finales del año pasado Protección Civil notificó a las viviendas en riesgo sobre las condiciones que presentaban y solicitó la evacuación de los inmuebles.

Las afectaciones en las tres viviendas se registraron tras la apertura de compuertas derivada de las lluvias del pasado lunes. Al menos 43 viviendas ubicadas sobre el río Hondo presentan distintos tipos de riesgo por haber sido construidas sobre el cauce.

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