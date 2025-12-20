Toluca, Méx.— La 62 Legislatura del Estado de México ha logrado aprobar por unanimidad 95% de las leyes y decretos, y ha dictaminado temas de impacto y de beneficio a la ciudadanía, a través de establecer y aumentar las penas a delitos como el despojo de bienes, los montachoques, los préstamos gota a gota, sanciones por la entrega de bolsas plásticas de un solo uso, por alterar el ciclo hidrológico y la derogación del delito de ultrajes para evitar coartar la libertad de expresión.

También ha aprobado penalidades más altas por delitos como el acoso sexual, la manipulación de imágenes, audios y videos con contenido íntimo, mediante inteligencia artificial, la explotación sexual infantil, la tala ilegal, la violencia sexual digital y el acecho.

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó que en la actual Legislatura, aun cuando Morena es mayoría, se ha escuchado a los diferentes grupos parlamentarios y se han avalado propuestas de todas las bancadas.

El diputado destacó que también se aprobó la despenalización del aborto, la simplificación administrativa, la Ley Silla, la atención sin discriminación para personas con VIH y en temas de género, la creación del juzgado LIBRE para atender la violencia y la ampliación de programas sociales para víctimas.

Se aprobaron reformas como la creación de un programa de deschatarrización, 15 años de cárcel por promover matrimonios infantiles, se tipificó el delito de transfeminicidio, el derecho de las infancias a una alimentación nutritiva, garantizar el acceso de migrantes a programas sociales, certificación de mandos policiales municipales, la protección del patrimonio natural, elevar los programas sociales a rango constitucional, la reforma judicial, entre otras.

El presidente de la Jucopo sostuvo que se han logrado reformas de fondo y de beneficio social a la ciudadanía, además de cumplir con la aprobación del presupuesto, el cual será austero de nueva cuenta, sin adquirir deuda.

Los legisladores aprobaron 577 iniciativas de nuevas leyes y de reformas a diferentes ordenamientos y 100 puntos de acuerdo, entre el 5 de septiembre de 2024 y el 10 de diciembre de 2025, con el inicio de la presente Legislatura, además sostuvieron 281 reuniones de trabajo, representando casi 19 por mes en promedio.