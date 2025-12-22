Más Información

Teoloyucan, Méx.— Dos mujeres fallecieron a consecuencia de la explosión registrada en el bazar navideño instalado en el jardín municipal de Teoloyucan, informó el presidente municipal, Luis Domingo Zenteno Santaella.

El edil dio a conocer, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Sonia Méndez Meléndez y Orlanda Palacios López, quienes resultaron lesionadas durante el incidente ocurrido el sábado 20 de diciembre y que posteriormente recibieron atención médica. En total fueron 11 heridos.

De acuerdo con información del municipio, la explosión se originó en un tanque de gas localizado en un puesto de alimentos instalado dentro del bazar.

