Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayudaron a una mujer menor de edad que sufrió intoxicación por inhalar humo en un incendio, registrado en su casa en Iztapalapa.
Los oficiales aplicaron técnicas para reanimar a la menor y la llevaron a un hospital donde recibió atención.
Fue un corto circuito lo que ocasionó que el fuego se iniciara en una casa ubicada en las calles Buenavista y Fortaleza, de la colonia Buenavista, informó la propietaria.
Cuando los policías y cuerpos de emergencia llegaron al lugar, aún salía humo del domicilio.
La mujer de 35 años dijo a los policías que la falla se ocasionó cuando conectó un cargador de celular, y que su hija continuaba dentro de la habitación donde comenzó el incendio.
Los policías entraron al lugar y encontraron a la menor de 14 años inconsciente en una cama y la llevaron a la sala donde aplicaron técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Posteriormente, los oficiales subieron a la joven en la patrulla y la llevaron a un hospital donde fue atendida por los médicos.
Finalmente, el fuego fue sofocado por bomberos de la Ciudad de México.
