Teoloyucan, Méx.— Un cárcamo a cargo del gobierno municipal fue tomado por un grupo de pobladores del Barrio Analco, infraestructura que sirve para el desagüe de aguas negras a los barrios de Santa María, Santo Tomás, Analco, Santa Cruz, San Juan, Santiago, así como a la colonia Agrícola Santo Tomás.

La molestia de la población es por un mala obra en el drenaje en la localidad de Analco, realizada por la administración pasada, informó el actual gobierno municipal de Teoloyucan.

La autoridad local precisó que fueron alrededor de 20 personas quienes tomaron control del cárcamo, usando una escalera para ingresar a las instalaciones, apagaron el sistema de bombeo y sacaron a un trabajador del organismo municipal OPDAPAS.

“La interrupción del funcionamiento del cárcamo podría provocar afectaciones sanitarias graves, además de incumplir con las disposiciones legales que regulan la operación de los sistemas de drenaje y saneamiento”, indicó el ayuntamiento de Teoloyucan.

El gobierno sostuvo que emprenderá las acciones legales necesarias para salvaguardar la infraestructura hidráulica y con ello restablecer el servicio para garantizar el derecho de la población a un entorno sano y seguro.

A los ciudadanos del barrio Analco que tomaron las instalaciones del cárcamo los exhortaron a privilegiar el diálogo y la solución pacífica de conflictos para la restitución inmediata del servicio.