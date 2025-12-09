Para el próximo año, la Secretaría de Administración y Finanzas contempla un sueldo mensual bruto de 115 mil 69 pesos para la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 que se analiza en el Congreso capitalino.

Actualmente la mandataria percibe 111 mil 178 pesos brutos al mes, pero tras las deducciones su salario neto es de 83 mil 14 pesos, según la información pública de la administración capitalina.

En el documento que envió el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, al Congreso de la Ciudad de México para su evaluación y posible aprobación se establece que en el caso de los secretarios el importe mensual bruto sea de 113 mil 830 pesos, mientras que el sueldo bruto de alcaldes sería de 108 mil 406 pesos.

El sueldo bruto de las y los secretarios para 2025 asciende a 109 mil 981 pesos, que después de impuestos queda en un sueldo neto de 82 mil 200 pesos; en el caso de alcaldes y alcaldesas, el sueldo mensual bruto es de 104 mil 740 pesos, que neto pasa a 78 mil 636 pesos.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2026 se indica que la Administración Pública, al efectuar pagos por concepto de servicios personales, deberá observar “como máximo” dichas cifras del tabulador de sueldos y salarios.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que integrantes de órganos autónomos de la Ciudad de México perciben un salario mensual neto y bruto más alto que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a pesar de que esto está prohibido por la ley.

El artículo 110 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece que ninguna persona servidora pública de la capital del país recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

Por ejemplo, el presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Ambriz Hernández, recibe al mes un salario bruto de 246 mil 504 pesos, y el neto es de 169 mil 305 pesos.

El resto de los magistrados electorales ganan mensualmente 242 mil 33 pesos brutos y 166 mil 354 pesos netos.