La expansión de Ecobici hacia Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan debe acompañarse de más infraestructura ciclista, mejoras en el servicio y vigilancia para evitar que los nuevos espacios publicitarios afecten a peatones, advirtió Areli Carreón, coordinadora de Políticas Públicas de Bicitekas A.C.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista pidió revisar que los mil 711 espacios publicitarios, que contemplan 600 MUPIs (Mobiliario Urbano con Publicidad Integrada), cumplan con la ley de publicidad exterior y no genere nuevos obstáculos para quienes caminan, pues advirtió que el riesgo es mayor en las alcaldías donde Ecobici llegará (Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan) debido al rezago histórico en infraestructura urbana.

“Si en esos espacios que están de por sí poco ordenados se incluyen estas pantallas y estos espacios publicitarios, a lo mejor en lugar de ganar perdemos o se vuelve más complejo el flujo de las personas”.

Carreón consideró que la ampliación del sistema sí puede incrementar el número de usuarios, siempre que exista infraestructura segura. Sostuvo que la expansión debe ir acompañada de nuevos kilómetros de ciclovías, en especial las que ya había prometido el gobierno en Acoxpa y División del Norte.

Cuestionó el proceso de licitación de Ecobici hasta 2036, otorgado a 5M2, al señalar que el costo de las bases y los plazos establecidos generaron dudas sobre la transparencia del procedimiento.

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