Más Información
Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados
Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030
Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales
A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla
La diputada local del PAN, Olivia Garza, propuso aumentar las sanciones por pasear a un perro sin correa: una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.
Actualmente, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX establece una multa de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas, o trabajo en favor de la comunidad de seis a 12 horas.
La legisladora apuntó que la Ciudad encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro, lo que evidencia que la sanción vigente no está generando un efecto disuasivo real. Dijo que no se trata de criminalizar a los animales de compañía.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]