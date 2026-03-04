Más Información

Ecuador y EU emprenden operación conjunta contra el narcotráfico; es en suelo ecuatoriano

Ecuador y EU emprenden operación conjunta contra el narcotráfico; es en suelo ecuatoriano

Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados

Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

La diputada local del PAN, Olivia Garza, propuso aumentar las sanciones por pasear a un perro sin correa: una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Actualmente, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX establece una multa de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas, o trabajo en favor de la comunidad de seis a 12 horas.

La legisladora apuntó que la Ciudad encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro, lo que evidencia que la sanción vigente no está generando un efecto disuasivo real. Dijo que no se trata de criminalizar a los animales de compañía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]