La diputada local del PAN, Olivia Garza, propuso aumentar las sanciones por pasear a un perro sin correa: una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Actualmente, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX establece una multa de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas, o trabajo en favor de la comunidad de seis a 12 horas.

La legisladora apuntó que la Ciudad encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro, lo que evidencia que la sanción vigente no está generando un efecto disuasivo real. Dijo que no se trata de criminalizar a los animales de compañía.