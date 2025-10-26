Más Información

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la a incorporar medidas de seguridad, protección y regulación de los kayaks que se usan en los canales.

La diputada Erika Rosales recordó que el turismo en Xochimilco, famoso por sus canales, chinampas y tradiciones, se ha diversificado con una nueva actividad: paseos en kayak, especialmente al amanecer.

Esto ha generado beneficios económicos, culturales y ambientales, como la creación de empleos, promoción turística, concientización ambiental y el fomento de esta nueva experiencia turística.

Sin embargo, el rápido crecimiento de esta actividad en un ha originado diversos problemas como son: falta de sanciones por mal uso de los canales, ausencia de controles de acceso y señalamientos ambientales, carencia de registros oficiales de kayaks y medidas de seguridad, falta de responsabilidad civil, y regulación de precios para los servicios.

Ante esto, la legisladora propuso que la práctica del kayak sea regulada, no prohibida, ya que es necesario establecer lineamientos legales y de seguridad que protejan el ecosistema de Xochimilco, brinden certeza jurídica a prestadores de servicios, turistas y autoridades, y aseguren un desarrollo turístico sustentable en la alcaldía.

