Tras días de diálogo y concertación entre comerciantes y el Gobierno capitalino, el retiro de ambulantes en Paseo de la Reforma, que inició la semana pasada, avanzó a la altura de Havre, Versalles, Roma y a un costado de la plaza comercial Reforma 222, que se suma a los que se habían ido de Plaza de la República.

Sin embargo, aún continúa la mayoría de los puestos y mantas desde la calle Lotería Nacional hasta la Estela de Luz.

A la altura de Havre, donde había un aproximado de 10 puestos semifijos, donde se ofertaba mercancía en mantas instaladas en el suelo, ya no hay presencia de ambulantes, está completamente liberado y únicamente hay una señora que vende mangos que se mueve a otros puntos y regresa.

Este martes, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que el 15 de junio se recuperó el punto de venta situado entre Paseo de la Reforma y avenida de la República; el día 19 se retiró uno de los dos espacios frente a Reforma 222, y el domingo se recuperó el punto ubicado entre Reforma y Toledo.

Cerca de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, frente al Fiesta Americana, a la altura de Versalles, solamente permanece un vendedor ambulante semifijo de los aproximadamente 10 que se encontraban en este tramo. El único comerciante vende gorras y carteras en forma de billetes en una manta en el suelo.

Unas calles más adelante, a un costado de Reforma 222, se ubica la zona que más se liberó de vendedores, pues según documentó este diario, la semana pasada había un poco más de 20 ambulantes, quienes vendían desde sombrillas y accesorios hasta comida, dulces y botanas, los cuales ya no se encuentran.

El retiro de estos comerciantes informales se suma a los que se fueron la semana pasada de la calle Plaza de la República.

“Pues que ya era hora, ya tenían que irse quitando desde hace mucho, no ahorita, desde hace mucho, porque Reforma ya no es lo que era antes. Imaginemos por un momento lo que piensan los turistas que nos visitan desee lejos y no se pueden tomar fotos con uno de los lugares más bonitos de la Ciudad de México”, dijo Enrique Vega, oficinista.

Jorge Márquez aseguró que aún falta mucho por despejar, pues “si te vas allá por las oficinas del BBVA, por la Estela, todavía hay un mar de vendedores y basura, pero creo que es un buen comienzo, aunque creo que falta mano dura”.

Continúa la mayoría de ambulantes

En contraste, frente a la Lotería Nacional aún permanecen aproximadamente seis comerciantes bajo una carpa, quienes venden desde ropa hasta muñecas mazahua. Frente al Fiesta Americana.

Tampoco se ha desocupado Paseo de la Reforma a la altura de Estela de Luz, adelante de Reforma 222 y Roma.