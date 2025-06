Luego que el viernes pasado el magistrado presidente del Poder Judicial Local, Rafael Guerra Álvarez y el secretario de gobierno, César Cravioto, combinarán a la base trabajadora del órgano judicial a terminar la huelga y reincorporarse a sus labores, estos no les hicieron caso, por lo que el paro laboral continua y advierten, que así seguirán hasta que no cumplan sus exigencias.

“Nosotros seguimos firmes, esto va a seguir así hasta que nos cumplan las existencias laborales, pedimos solo lo justo, lo que corresponde por ley. De hecho, solo pedimos el 2% más para que sea un total de 7% neto en el salario”.

“También que se aumenten las basificaciones y el material de trabajo requerido, solo eso no es nada extraordinario”, dijo Daniel Mondragón, uno de los líderes de la protestas.

La protesta está por cumplir 4 semanas, tiempo en el cual se han afectado a más de 200 mil usuarios que no han tenido acceso a la justicia. Los inconformes amagaron con que de no atender las demandas en esta semana, la protesta se podría extender a los juzgados penales de los reclusorios, lo que complicaría todo el sistema judicial pues nos imputados no podrán ingresar a las cárceles y aquella que ya tendrían su libertad, tampoco podrían salir pues no abría el personal para la realización de esos trámites.

