Visitantes al Barrio Chino, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauh- témoc, aseguraron que el comercio informal en esta zona se incrementó de manera exponencial a inicios de año, lo que hace que en las noches sea complicado caminar por la zona.

“Desde hace ya como cinco años que vengo, pero últimamente he visto que sí se van poniendo más ambulantes, ya se ponían pero sí he visto más”, aseguró Luis Prado, quien acudió a buscar algunos dulces y bebidas chinas.

Agregó que “ahorita no hay tanta gente, pero en el Año Nuevo o en la noche está bien pelado pasar”.

Un trabajador de una tienda explicó que se van poniendo por temporadas y que durante la celebración del Año Nuevo Chino y, días después, incrementa el comercio informal en este barrio, pero que “este año sí veo más. Antes eran puras cosas de chinos y ahorita ya encuentras de todo”.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que en el Barrio Chino hay alrededor de 80 vendedores distribuidos en la calle de Dolores, en el tramo que va desde avenida Juárez hasta Independencia y desde esta hasta Artículo 123.

Se trata de dos tramos de calle que cuentan con decenas de vendedores ambulantes distribuidos en dos filas, recargados en otros negocios, en la banqueta y en la misma vialidad.

Al pasar el Arco Chino, ubicado desde la avenida Juárez hacia adentro, hay unos 40 vendedores en mantas, bancos con tablas, carritos y rejas recargadas en los negocios que se ubican sobre esta calle dela Ciudad .

En esta zona venden desde peluches, productos chinos, japoneses, perfumes, tenis, ropa, papas, refrescos y, según los comerciantes, el producto estrella que es el gato chino “Maneki-neko”, que principalmente atrae la riqueza.

A la altura de avenida Independencia y hacia ambos lados están dispersos unos 15 ambulantes que venden desde comida, fruta, gato chino de la suerte, USB, fundas y accesorios tecnológicos. Todos estos anunciados a través de una bocina conectada a la calle.

La temática desde Independencia hasta Artículo 123, donde se encuentran otros 40 comerciantes en vía pública, es más china. Venden desde juguetes chinos hasta mexicanos; gatos chinos de la suerte, llaveros y colgantes chinos y playeras de la Selección Mexicana, entre otros.

Además, a las afueras de los negocios, hay colocadas rejillas con letreros luminosos que invitan a la gente a pasar.

En la zona no hay presencia de Policía Auxiliar ni personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, como en el resto del Centro Histórico.