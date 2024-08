El presidente del Consejo Judicial Ciudadano, Jorge Nader, informó que aún no tiene una fecha definida para emitir la convocatoria y así comenzar con el proceso de selección de la nueva persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), pero aseguró que son y serán ajenos a la nueva conformación que tendrá el Congreso capitalino, en donde, hasta el momento, Morena y sus aliados están a uno de tener la mayoría calificada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que podrían lanzar la convocatoria en agosto o, incluso, hasta septiembre, cuando comience la nueva Legislatura, y que esto dependerá de la metodología que elijan, los requisitos marcados en la Constitución local y la Ley Orgánica de la fiscalía que deben cubrir y, sobre todo, de los apoyos externos que necesitan, como los del Congreso local y del órgano que vaya a aplicar los exámenes de control de confianza a las y los aspirantes.

¿Entonces sería hasta septiembre?, se le cuestionó; a lo que respondió que “pienso que sí”.

Jorge Nader dijo que, “en honor a la verdad”, son ajenos a la nueva conformación que tendría el Congreso local, en el que Morena y sus aliados tienen la mayoría “Nosotros no estamos considerando el tema de las mayorías o de cómo vaya a formarse finalmente el Congreso. En honor a la verdad esto es un aspecto político que no depende de nosotros ni siquiera considerar”, comentó.

Recordó que tras la no ratificación de Ernestina Godoy, en enero, volvieron a reinstalarse y esperaron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera una Acción de Inconstitucionalidad sobre la competencia del Consejo Judicial Ciudadano y después, en sus primeras reuniones, los 11 consejeros coincidieron en lanzar la convocatoria una vez que se hayan atendido las cuestiones previas antes expuestas.

“Entonces, quiero ser muy preciso: es posible que durante lo que queda de julio y agosto lancemos la convocatoria, es posible, no estamos cerrados a esa posibilidad; si no, bueno, tendrá que ser en septiembre, pero nosotros no estamos tomando esa decisión en función de cómo se organizan las fuerzas políticas en el Congreso, sino en relación con la forma de colaboración que necesitamos con instituciones públicas, eso es realmente nuestra preocupación”, abundó.