Pedro Moctezuma Barragán, nuevo secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la Ciudad de México (CDMX), afirmó que dará continuidad a la labor que realizó Pablo Yanes Rizo al frente de dicha dependencia y pondrá un “granito de arena” en favor de la educación.

Durante el evento de entrega-recepción de este entidad gubernamental, Moctezuma Barragán indicó que se está educando y cuidando a niños que en unos años “van a cuidar que México sea un país digno en el corazón del mundo”.

“Hacemos votos por la educación: Educación para lo que resta del siglo XXI, educación para un trabajo fértil y solidario, educación para la democracia, educación de la mano de comunidades fuertes y educación para la alegría y la esperanza, esta es la base y los elementos para la paz social”, comentó.

Lee también Brugada anuncia cambios en su gabinete; Pablo Yanes será nuevo secretario de Metrópolis y Pedro Moctezuma Barragán de Sectei

En este sentido, resaltó los avances de Yanes Rizo al frente de la Sectei pues destacó que hace trece meses inició “con éxito” la política educativa con un enfoque de derechos, territorio, género y diversidad cultural.

Señaló que se han identificado prioridades como el cuidado a la primera infancia, y se coloca a las escuelas como el corazón del sistema de cuidados de la Ciudad de México.

Aseveró que para el futuro de la educación es vital “el diálogo de saberes orientados tanto a los derechos humanos, a la educación y la ciencia, como hacia el acceso universal al conocimiento y un enfoque heurístico, abierto y participativo”, afirmó.

Lee también Arranca primera escuela de formación en Inteligencia Artificial en CDMX

Asimismo, deseó éxito a Pablo Yanes en su próximo encargo al frente de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis).

En su oportunidad Yanes Rizo señaló que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación queda “en excelentes manos”, con la llegada de Moctezuma Barragán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft