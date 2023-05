La parálisis forzada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) también afecta al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info CDMX).

Así lo consideraron las comisionadas capitalinas María del Carmen Nava y Laura Lizette Enríquez, quienes explicaron a EL UNIVERSAL que la inoperancia del Inai provoca que los ciudadanos, inconformes ante una determinación del Info CDMX, estén indefensos y no puedan apelar esta resolución.

Laura Lizette Enríquez comentó que lo que pasa en el Inai podría ser el preludio de lo que se buscaría hacer en los demás institutos de transparencia locales: dejarlos inoperantes.

“Si se duda del propio Inai, es una manera de decir que también en los organismos garantes locales hay dudas, entonces puede haber una escalada hacia los organismos garantes locales que termine afectándonos. La posibilidad siempre está abierta, por supuesto [de dejarnos sin operar] deseamos que no. Esto es algo que depende de las designaciones de los congresos locales y queremos pensar que en la Ciudad de México, y en otros estados, no existe ese riesgo, y queremos pensar que el compromiso de los legisladores es velar por las instituciones que velan por el derecho de las personas”, dijo.

Recalcó que la inoperancia del Inai hace que los capitalinos no puedan quejarse si consideran que el Info CDMX no resolvió de manera correcta.

“Si la persona no está de acuerdo con lo que nosotros resolvimos, podrían meter un recurso de inconformidad ante el Inai, y es el Inai el que puede resolverle a esa persona y ver si, en efecto, nosotros resolvimos adecuadamente o no. De hecho, el Inai puede corregir nuestras resoluciones, obviamente en esta circunstancia, el ciudadano está, digamos, indefenso y no puede acudir al Inai para protegerse”, explicó la comisionada.

Precisó que otra afectación es que si algún órgano de transparencia de los estados se queda sin funcionar, como le pasó al Info CDMX en 2018, no estaría el órgano federal para ejercer la atracción para salvaguardar el derecho a la información de las personas, con lo que empezaría “una escalada de derechos atropellados en el ámbito local”.

María del Carmen Nava sostuvo que la parálisis del Inai afecta el derecho al saber de los chilangos, pero también el de los mexicanos y de paso el de la comunidad internacional.

Por ejemplo, dijo, a la semana resuelven casi 200 recursos de revisión y si las personas no están conformes con la resolución del Info CDMX, se quedan sin su derecho al saber porque el pleno del Inai no sesiona.

“Al momento que el Inai no está sesionando y no tiene un pleno, entonces se está impidiendo de manera explícita la garantía de este derecho humano a saber”, aseveró.

El pleno del INAI no puede sesionar desde hace más de un mes porque el Senado no ha hecho el nombramiento de tres de sus integrantes.