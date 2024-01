Tras la reapertura total del tramo elevado en la Línea 12 del Metro, está pendiente la instalación de un memorial para recordar a las 26 personas que perdieron la vida, señalaron diputados locales del PAN.

Precisaron que por esta reapertura del segundo tramo elevado de la Línea 12, el gobierno capitalino retiró, sin consulta, las cruces que habían colocado familiares de las víctimas mortales en la entrada de la estación Olivos, que era un memorial y un espacio para exigir justicia.

Al respecto, el coordinador del PAN, Federico Döring, recordó que la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se negó a instalar un monumento en memoria de las víctimas de la Línea 12, demostrando así una actitud de “insensibilidad” y falta de respeto al dolor de los familiares.

“La puesta en marcha al 100% de la Línea 12 en Tláhuac no les borra el dolor a las víctimas, es una tremenda insensibilidad del Gobierno de Morena no darles a los familiares un espacio digno para recordar a sus seres queridos que perdieron la vida por la negligencia institucional y no darle mantenimiento al Metro”, dijo.

Luis Chávez García adelantó que su bancada en el Congreso local subirá un Punto de Acuerdo para exigirle a Guillermo Calderón, director del Metro, acercarse con los familiares de las víctimas mortales de la Línea 12, para ubicar un espacio digno y visible en alguna de las estaciones reabiertas hoy, para poder instalar ahí un memorial.

“Que no quiera Morena, Martí Batres, y esa camarilla de funcionarios que en la Ciudad olvidemos la tragedia y mucho menos, quien la provocó, fue en el gobierno de Sheinbaum y eso debe seguir vivo en la mente de la Ciudad”, aseveró.

En este sentido, Ricardo Rubio recordó que hay varias víctimas colaterales que están insatisfechas con el proceso de supuesto reparación del daño que ofreció el Gobierno y la Fiscalía local.

“Vaya, ninguna persona en la cárcel por la muerte de 26 personas, la exjefa de Gobierno debería renunciar a su candidatura por coherencia y por dignidad; México debe saber que su administración ha sido un episodio de riesgo constante para quienes se trasladan en el Metro”, apuntó.

De acuerdo a Federico Chávez Semerena, legislador del PAN, detrás de las víctimas hay historias y sueños que desaparecieron. “Además de cientos de personas que no caminan igual, que tienen daños irreversibles o secuelas del accidente, pero el Gobierno de Morena prefirió dar billetazos que una acción de justicia penal clara para las o los funcionarios responsables”.

