La noche del 3 de mayo de 2021, cerca de las 22:24 horas, el tramo elevado de Olivos a Tezonco de la Línea 12 del metro, colapsó dejando 23 muertos y cientos de lesionados.

A tres años de este hecho, el proceso contra los ex funcionarios imputados por la fiscalía capitalina, como responsables de los hechos, aún no concluye, se encuentra atacado, y no hay fecha para saber si llega a juicio oral o no.

El día de los hechos, el convoy viajaba con dirección a Tláhuac, cuando la trabe colapsó.

Todo quedó registrado en videos que inmediatamente comenzaron a circular en redes sociales, así como la ayuda de los mismos vecinos.

Lee también Martí Batres encabeza ceremonia de reapertura de la Línea 12 del Metro

La entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, arribó a la zona cero desde donde actualizó la cifra de muertos a 23.

Por lo menos 4 hospitales se habilitaron para atender a las víctimas y la fiscalía capitalina ayudó para la identificación de los cuerpos.

Las autoridades capitalinas señalaron que una empresa externa realizaría los peritajes para conocer qué fue lo que generó el colapso.

Lee también Línea 12 del Metro: Carriles siguen obstruidos por maquinaria pesada de Tezonco a Tláhuac

En 2017, vecinos denunciaron otra de las trabes, la cual fue reforzada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, tras las afectaciones por el paso del sismo.

El 16 de junio, la empresa Det Norske Veritas (DNV) entregó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los resultados de la primera etapa del peritaje sobre las causas del colapso en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro capitalino.

De acuerdo con el dictamen, detectaron deformación de vigas, fracturas en diversas trabes y soldaduras por donde pasaba el tren.

El 28 de junio, Claudia Sheinbaum anunció la salida de Florencia Serranía del STC Metro, sin que esta fuera investigada por el colapso.

Tras un año de los hechos, el gobierno de la CDMX, rompió con la empresa DNV porque señaló la falta de mantenimiento al tramo elevado durante la actual administración.

Lee también A tres años de la tragedia, la Línea 12 del Metro reabrirá al 100%

Metro CDMX: Antecedentes del desplome

El proyecto de la llamada Línea Dorada fue presentado el 8 de agosto de 2007, por Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno.

En marzo de 2014 el gobierno de Miguel Ángel Mancera anunció el cierre total de la Línea 12 al detectarse posibles fallas.

El 16 de marzo de 2014, después del cierre de la Línea 12 del Metro, en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal se creó una comisión investigadora.

El 4 septiembre de 2014, las empresas Systra y TSO dieron un informe final de las fallas y explicaron que los errores estuvieron en la planeación, diseño, construcción y operación de la Línea 12 del Metro.

El 24 de noviembre de 2014, 15 funcionarios involucrados en las obras de la Línea 12 fueron sancionados.

Fue hasta el 25 de noviembre de 2015 cuando se reabrió en su totalidad la Línea dorada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr