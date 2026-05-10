Jerry, un oso de antifaz, la única especie de oso originario de Sudamérica, vive en el Zoológico de Chapultepec y guiado por el olor a fruta, se acercó a una paleta de hielo frutal que le prepararon para recibir las altas temperaturas de la capital.

Como Jerry, decenas de ejemplares del Zoológico de Chapultepec reciben paletas de hielo especiales durante la temporada de calor, una estrategia que busca ayudarles a tolerar las altas temperaturas y, al mismo tiempo, estimular su comportamiento natural mediante el juego y la búsqueda de alimento.

Jerry comenzó a lamer su paleta hecha con jugo de manzana, trozos de mango, uva, zanahoria y agua, minutos después arañó con fuerza para sacar los pedazos de fruta atrapados entre el hielo y pasar el tiempo entretenido degustando, mientras decenas de familias observan la escena.

Jerry, un oso de antifaz, guiado por el olor a fruta, se acercó a una paleta de hielo hecha con jugo de manzana, trozos de mango, uva, zanahoria y agua. Foto: Gabriel Pano/ El UNIVERSAL

Desde abril y hasta junio, veterinarios y nutriólogos elaboran paletas con ingredientes naturales adaptadas a cada especie: algunas contienen fruta picada y otras carne o pollo.

En entrevista con EL UNIVERSAL Alberto Olascoaga, director del Zoológico de Chapultepec, dijo que esta práctica lleva más de 20 años realizándose y constantemente se innova para mantener el interés de los animales.

“Lo que hacemos es que los animales estén más tiempo activos, que desarrollen actividades naturales, que estén más tiempo buscando alimento y, en este caso, también refrescarse por las temperaturas que puede haber en la Ciudad”, explicó.

Detalló que las paletas forman parte de una serie de medidas implementadas para proteger a la fauna durante las olas de calor; los recintos cuentan con áreas de sombra, acceso a dormitorios frescos, distintos sustratos y espacios donde los animales pueden resguardarse del sol.

“Hay ejemplares que son de ecosistemas tropicales y tienen adaptaciones fisiológicas, pero nosotros les brindamos agua fresca, sombra y acceso permanente a dormitorios”, detalló Olascoaga.

El proceso para elaborar las paletas puede durar hasta cinco días; primero se analiza la dieta de cada especie y luego las preparan por capas dentro de cubetas o conos de tránsito: colocan una parte de fruta, la congelan y posteriormente agregan más ingredientes hasta completar el bloque de hielo.

El director explicó que diariamente se reparten paletas, aunque las especies se van turnando dependiendo de las condiciones de salud y logística.

Además, indicó que el personal del zoológico realiza etogramas, catálogos conductuales donde registran cómo reaccionan los animales: cuánto tardan en encontrar las paletas, si juegan con ellas o cuánto tiempo interactúan con el enriquecimiento ambiental.

Las paletas forman parte de una serie de medidas para proteger a la fauna durante las olas de calor. Foto: Gabriel Pano/ El UNIVERSAL

“A veces, como a nosotros, quizá no les gusta cierto sabor; si vemos que un animal no reacciona a algún estímulo, buscamos cambiarlo para que realmente lo utilicen”, comentó.

Los ejemplares que reciben mayor atención durante esta temporada son aquellos con abundante pelaje, como osos y algunos felinos, ya que suelen sentir más las altas temperaturas.

El director señaló que constantemente cambian los sabores de las paletas de hielo.

“Imagina si te dieran una de limón todos los días, te cansas; lo mismo ellos”, dijo.

En otra zona del zoológico, un grupo de cinco babuinos sagrados salió rápidamente en busca de sus paletas de color naranja y morado que sobresalían de varas de bambú.

De acuerdo con Olascoaga, estos elementos ayudan especialmente a los primates, debido a su naturaleza juguetona.

Uno de los simios, incluso, sorprendió a los visitantes al levantar su paleta usando la vara de bambú y dejarla caer repetidamente mientras interactuaba con ella.

Uno de los cinco babuinos sagrados salió rápidamente en busca de su paleta de color naranja y morado. Foto: Gabriel Pano/ El UNIVERSAL

“Eso también les deja elementos con los que el resto del día van a estar interactuando”, señaló.

Para evitar conflictos entre las especies, el zoológico entrega una paleta por ejemplar y adapta tamaños distintos según la jerarquía del grupo, permitiendo que todos puedan participar en la actividad.

Aunque estas dinámicas se realizan entre abril y junio, el director advirtió que el cambio climático ya comienza a modificar los ciclos naturales de algunas especies.

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