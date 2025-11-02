Más Información

La Secretaría de Gobierno () informó que durante este fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, se verificaron 19 establecimientos mercantiles, se suspendió uno y se clausuraron dos, como parte del operativo "La Noche es de Todos".

Además, indicó que dos personas fueron puestas a disposición del (MP) por violentar los sellos de suspensión.

En un comunicado señaló que esto se dio en distintos negocios ubicados en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

"Las acciones se llevaron a cabo en atención a denuncias ciudadanas por exceso de ruido, sobrecupo, venta de alcohol a menores, horarios extendidos y precios abusivos, principalmente", indicó.

Destacó que este operativo se realizó de manera interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

