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Debido a que este miércoles 29 de abril continuará la onda de calor en la Ciudad de México, para este día la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso después del mediodía, con alto índice de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda a la población usar bloqueador.
Se espera cielo despejado y sin lluvia; y, particularmente entre las 13:00 de la tarde y hasta las 18:00 horas, se prevén altas temperaturas en gran parte de la capital.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 32° Celsius, y la mínima será de 16° Celsius.
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También se prevén vientos con rachas fuertes, entre las 17:00 y 20:00 horas, sobre todo en el norte, centro y oriente de la CDMX.
Los vientos serán de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
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