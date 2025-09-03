Las fuertes lluvias que se registraron la tarde y noche de este martes en la Ciudad de México dejaron 93 encharcamientos, 26 árboles caídos y afectaciones en diversas vialidades.

El volumen de precipitación acumulada en toda la capital fue de más de 16 millones de metros cúbicos, con 11.07 milímetros de precipitación promedio.

El nivel máximo alcanzado se presentó en las estaciones pluviométricas Lindavista, con 60 milímetros; y Coyol, con 52.75 milímetros, ambas en la alcaldía Gustavo A. Madero; así como en Churubusco Lago, ubicada en la Venustiano Carranza, con 43 milímetros.

Durante la tarde y noche, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y elementos de tránsito y policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindaron atención a automóviles anegados y apoyo en trabajos de desazolve de coladeras.

Asimismo, el Sistema de Transporte Eléctrico brindó servicio provisional en la línea 2, de Terminal Chapultepec a Velódromo, a causa de un encharcamiento en un bajo de avenida Río Churubusco; así como en la Línea 4 por un encharcamiento en avenida Oceanía y Circuito Interior, por lo que se brindó servicio provisional de El Rosario a Tlacos.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y sectoriales, de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), brindó apoyo vial a automovilistas en las vialidades afectadas.

