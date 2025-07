A cuatro días de la marcha de antigentrificación que se llevó a cabo el viernes pasado en la capital, en la que se vandalizaron restaurantes, edificios y monumentos en las colonias Roma y Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, el Gobierno capitalino aseguró que no se volverán a tolerar actos de violencia durante manifestaciones y "se atenderán de inmediato".

"Si hay una manifestación en la que se empiece a generar violencia, la atenderemos de inmediato. No se va a repetir otro hecho como el que vivimos el viernes, eso que les quede absolutamente claro a todos los vecinos ", dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto, durante una asamblea informativa con vecinos en el Parque España.

Además, añadió que no se volverán a tolerar actos de xenofobia, pues "no somos iguales que nuestro vecino del norte, no tenemos por qué responder de la misma manera".

Al respecto, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, indicó que el sábado, un día después de los destrozos, se acudió con los dueños de los locales afectados y se les exhortó a denunciar los actos vandálicos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), pues "tienen que hacer su trabajo y no es un tema menor, no lo podemos hacer a un lado y la violencia no la podemos permitir".

Agregó que continuarán las manifestaciones, porque la capital es una ciudad de derecho a la manifestación, y se hará que se cumpla, sin embargo, tendrá que ser sin violencia.

Explicó que esta forma parte de la primera de dos a tres reuniones que se llevarán a cabo con vecinos de la zona, con el fin de combatir "el tema central que es la gentrificación".

En la siguiente reunión, aseveró, estarán presentes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

