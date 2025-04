Esta mañana se realizó en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa una asamblea informativa entre autoridades capitalinas y vecinos sobre la construcción de una Utopía en esta zona.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, acudió para explicar a las vecinas y vecinos las bondades de este proyecto, pero fue interrumpido varias veces por los gritos de los asistentes, quienes se dividieron a favor y en contra de esta Utopía.

El funcionario capitalino detalló que con la construcción de la Utopía se creará un sistema publico de cuidados, un área especial para la atención de adultos mayores con laboratorio clínico, y habrá una alberca semiolímpica y un Museo.

Vecinos reclaman falta de agua

Conforme avanzaba este mensaje, algunos vecinos gritaban “Utopía, Utopía”, mientras que otros reviraban que lo que necesitan es que funcionen las cosas que ya tienen, y recordaron que padecen por falta de agua.

En repetidas ocasiones Raúl Basulto pedía respeto, pues los gritos no le permitían continuar con su mensaje y al final le pidió a los vecinos que no se desgastaran, ni gritaran, pues habrá una consulta para la realización de este proyecto.

“Van a tener ustedes a lo largo de las próximas semanas esta consulta que dura mucho, así que no se desgasten, no griten, van a tener espacio, van a tener micrófono, van a tener lugares para poder dialogar. No se desgasten, habrá oportunidad que puedan informar y poder decir todo lo que quieran, porque para eso es la consulta indígena para que lo puedan comentar en las distintas asambleas”, expuso.

Al finalizar esta asamblea se dio una guerra de gritos entre los que están a favor y en contra de la Utopía. Los que están en contra acusaron que los que se manifiestan a favor no son del pueblo y que pertenecen al Grupo Dragón, que encabeza el exalcalde Adrian Rubalcaba.

Habitantes están en contra del proyecto

Al respecto, Brenda Segura comentó a EL UNIVERSAL que están en contra de este proyecto porque el mismo fue diseñado de manera superficial y sin saber cuáles son las necesidades reales de la población.

Por ejemplo, dijo, proponen una alberca cuando en la zona ya cuentan con siete que están en desuso; además, añadió, ya cuentan con una biblioteca y el Hospital que tienen no cuenta con insumos.

“A quién no le gustaría tener más actividades deportivas e instalaciones; sin embargo, cuando te vas a fondo es cuando te das cuenta que el proyecto no está bien planeado, fue superficial y buscan imponer, porque trajeron a personas acarreadas que no son del pueblo, y están jugando mal porque los del pueblo nos conocemos”, indicó.

