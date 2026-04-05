La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por posible caída de granizo para esta noche en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se prevé caída de granizo pequeño entre las 20:30 y las 23:00 horas de este domingo.

Lee también FOTOS: Así se vivió el Sábado de Gloria en el Mercado de Sonora; prenden fuego a Juda

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje; además de barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Asimismo, se pide evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Por último, se pide apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Lee también CDMX supervisa albercas públicas por Semana Santa; garantizan agua limpia en Utopías para el “Santo Chapuzón Vacacional 2026”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr