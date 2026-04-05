Más Información

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”

Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por posible caída de granizo para esta noche en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se prevé caída de granizo pequeño entre las 20:30 y las 23:00 horas de este domingo.

Lee también

Por ello portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje; además de barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Asimismo, se pide evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Por último, se pide apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]