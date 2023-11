Ernestina Goody Ramos, fiscal de la Ciudad de México, afirmó que quienes han instruido la no ratificación de su cargo al frente de la FGJ-CDMX es un “grupo que quiere impunidad” y se dijo confiada en la mayoría de las y los legisladores del Congreso local, en donde se discute este proceso.

Al encabezar el Informe Anual de Resultados de la Alerta por violencia contra las Mujeres, la fiscal afirmó que decidió, junto con su equipo, participar en este proceso de ratificación, porque está comprometida con la justicia y la defensa de los derechos humanos.

“Porque hemos dado resultados como equipo y estamos transformando a la fiscalía en la puerta de entrada a la justicia, porque queremos consolidar los cambios que hemos realizado para que la fiscalía de nuestra ciudad sea ejemplo en México y en América Latina en la investigación criminal, en la resolución de casos, en la protección a las víctimas y en la atención a las mujeres y a los ciudadanos”, dijo.

"Participo con firmeza en mis principios": Ernestina Godoy

Desde la Plaza de la República, la fiscal señaló que tiene conocimiento de que hay un grupo que quiere impunidad, ya que durante su encargo, se han afectado los intereses de grupos criminales y políticos que se asociaron para cometer delitos; de feminicidas y de quienes los encubren; de quienes despojan a la gente de sus propiedades; y de aquellos que se creían intocables.

En este sentido, afirmó que son ellos quienes están en contra de su ratificación. No obstante, aseguró que eso le da “más fuerza y más confianza" ya que ha hecho bien su trabajo sin negociar la justicia para complacer a los corruptos.

“Por eso participo con firmeza en mis principios, porque no habrá ratificación que valga si ello implica negociar la justicia. Tengo confianza en la mayoría de las y los legisladores de la Ciudad de México. Seguiremos trabajando en favor de la justicia, (...) esta batalla no la pueden ganar los corruptos ni los que piensan que robarse el dinero del pueblo es un derecho político y no un delito. Sé que el bien siempre prevalecerá frente al mal”, aseveró.

