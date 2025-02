El asesor legal de anfitriones de plataformas de hospedaje, Héctor Rivera, informó que de los 500 amparos interpuestos por sus clientes en noviembre pasado, para solicitar la suspensión provisional de las modificaciones a la Ley de Turismo del Distrito Federal del pasado 2 de octubre, que limitan a 50% del año la ocupación de los inmuebles a través de aplicaciones como Airbnb, la mayoría no fue concedida.

El argumento fue que el Padrón de Anfitriones que se publicó el pasado 4 de abril en la Gaceta Oficial no ha sido habilitado y, por lo tanto, no son afectados, por ahora.

“Aunque fueron aceptados para su análisis, la mayoría de las suspensiones no fueron otorgadas, porque argumentaron que al no estar habilitado el padrón, no nos está afectando todavía, entonces señalan que no es necesario”, dijo Héctor Rivera a EL UNIVERSAL.

El decreto publicado en la Gaceta Oficial establece la obligatoridad de los anfitriones de registrarse en dicho padrón.

El abogado dijo que estos amparos se interpusieron ante 17 juzgados en Materia Administrativa de la Ciudad de México desde el 15 de noviembre pasado.

“El gobierno [capitalino] no tiene acceso al número de noches que hemos prestado los inmuebles para saber si se nos puede o no renovar nuestro registro en las plataformas, como dice la ley de octubre, entonces por eso mismo no procedió la suspensión, pero se sigue analizando. Está en trámite”, abundó.

Rivera señaló que en los amparos se argumenta que debe respetarse el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que quiere decir que cuando una ley entre en vigor se tiene que aplicar de ahí para adelante, o sea que a los que ya estábamos registrados cuando no existía el límite de ocupación no nos debe afectar”, indicó.

También se alega que con la modificación a la Ley de Turismo local, únicamente se ven afectadas las estancias turísticas eventuales y no los hoteles, casas de huéspedes y hostales, “que al final de cuentas prestan el mismo servicio”.

“Hay una violación al principio de competencia, y nosotros sentimos que existe una discriminación hacia nosotros porque la diferencia con otros servicios de hospedaje es que nosotros nos anunciamos a través de una plataforma, ¿por qué no es parejo?”, concluyó.