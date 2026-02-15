Lerma, Méx.- Neblina y quema de pastizal en el Libramiento Bicentenario, en su tramo Lerma-Xonacatlán generaron choques múltiples debido a las nulas condiciones de visibilidad de la carretera.

El primer percance involucró a un camión de pasajeros de la línea Flecha Roja con número económico 1106 y a un camión tipo torton que transportaba cajas de cartón con diversos artículos, resultando afectados varios vehículos particulares al no lograr frenar a tiempo, dejando como saldo al menos dos personas fallecidas y varias lesionadas.

En un segundo accidente se vieron involucradas unidades de los cuerpos de rescate del Estado de México, el Camión de Rescate MÉX-585 de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca, y la Ambulancia R1 de la Subdirección de Urgencias Médicas del Estado de México (SUEM), además de un vehículo particular, marca Volkswagen, tipo Pasat, color blanco, y una motocicleta de color rojo marca Yamaha.

Lee también Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Los hechos se provocaron cuando los vehículos de rescate y de emergencia acudían a atender a varias personas lesionadas derivadas del primer choque múltiple registrado a la altura del kilómetro 3 del Libramiento Bicentenario.

Fue a la altura del kilómetro 5 de esa vía en donde se registró el segundo accidente, donde el camión de rescate de la Cruz Roja Mexicana golpeó la parte trasera de la ambulancia del SUEM, al tiempo que un automóvil particular evitó estrellarse por alcance en contra de las unidades de rescate, y la motocicleta se impactó contra el vehículo blanco, lo que generó el deceso del conductor de la moto.

Los operadores de los vehículos de emergencias resultaron con lesiones, tres paramédicos de la Cruz Roja fueron trasladados al hospital institucional en la ciudad de Toluca.

Estos hechos han implicado el cierre de la autopista en ambos sentidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/LL