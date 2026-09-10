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Una persona murió calcinada durante un incendio registrado la madrugada de este jueves dentro de un cuarto con instalaciones eléctricas ubicada en el Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El incidente ocurrió sobre Avenida Parque Lira, a la altura de Gobernador José Guadalupe Covarrubias, en la colonia Observatorio. Durante la atención de la emergencia, los equipos localizaron a una persona en el interior del cuarto, con quemaduras en todo el cuerpo y sin respuesta.
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Paramédicos de Cruz Roja y de Protección Civil de Miguel Hidalgo confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Debido a las condiciones en que fue localizada, no fue posible determinar su edad ni establecer su identidad.
Bomberos acudieron para controlar el incendio, mientras que policías acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.
LL
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