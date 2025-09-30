A dos días de la lluvia más fuerte de la temporada, trabajadores y propietarios de al menos 10 mueblerías sobre calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa, empezaron a sacar la mercancía dañada por las anegaciones.

Sobre las banquetas y la vialidad amontonaron salas, camas, comedores y aparadores mojados. Las pérdidas, aseguran los afectados, son incalculables y piden apoyos y un plan preventivo para las inundaciones. La lluvia fue tan intensa que derrumbó cortinas metálicas de varios negocios y dejó paredes cuarteadas y estructuras comprometidas.

“Es desolador. En menos de dos meses ya llevamos cinco inundaciones y nadie hace nada. Mis muebles no sirven, mis paredes están cuarteadas y cada vez que llueve me da miedo que esto se venga abajo”, relató Rosa María, propietaria de un local.

Habitantes de la Agrícola Oriental, en Iztacalco, protestaron por los daños sufridos.