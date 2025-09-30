Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Identifican a dos fallecidos de explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía de la CDMX localiza a una de las familias

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

A dos días de la lluvia más fuerte de la temporada, trabajadores y propietarios de al menos 10 mueblerías sobre calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa, empezaron a sacar la mercancía dañada por las anegaciones.

Sobre las banquetas y la vialidad amontonaron salas, camas, comedores y aparadores mojados. Las pérdidas, aseguran los afectados, son incalculables y piden apoyos y un plan preventivo para las inundaciones. La lluvia fue tan intensa que derrumbó cortinas metálicas de varios negocios y dejó paredes cuarteadas y estructuras comprometidas.

“Es desolador. En menos de dos meses ya llevamos cinco inundaciones y nadie hace nada. Mis muebles no sirven, mis paredes están cuarteadas y cada vez que llueve me da miedo que esto se venga abajo”, relató Rosa María, propietaria de un local.

Habitantes de la Agrícola Oriental, en Iztacalco, protestaron por los daños sufridos.

