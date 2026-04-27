Este lunes se prevé una jornada con diversas movilizaciones sociales en distintos puntos de la capital, protagonizadas por colectivos ciudadanos y comunidades estudiantiles que saldrán a las calles para visibilizar sus demandas.

¿Qué movilizaciones habrá en a CDMX?

Colectivo Hasta Encontrarles

Por un lado, el colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México realizará una serie de concentraciones a lo largo del día. La primera cita será a las 11:00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán. Más tarde, a las 15:00 horas, se reunirán en un mural ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia San Pablo, y posteriormente, a las 16:00 horas, en la explanada de la alcaldía Iztapalapa.

Las actividades forman parte de una jornada para conmemorar ocho años de la desaparición de una estudiante de Letras Hispánicas ocurrida en 2018 en la colonia Fuego Nuevo. Familiares, amigos y colectivos exigirán a las autoridades que se mantenga la investigación con perspectiva de género y se intensifiquen los esfuerzos para localizarla.

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Colectivo Plataforma 4:20

En otro punto de la ciudad, el colectivo Plataforma 4:20 llevará a cabo dos concentraciones. La primera será al mediodía en el Monumento a la Madre, mientras que la segunda está programada a las 13:00 horas bajo el puente de avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Durante estas actividades, los participantes instalarán mesas informativas y realizarán expresiones culturales para exigir el respeto al consumo, cultivo y posesión de cannabis, así como la creación de espacios compartidos.

Comunidad estudiantil CECyT número 14

Finalmente, la comunidad estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 14 “Luis Enrique Erro Soler” convocó a una asamblea a las 12:30 horas en sus instalaciones, ubicadas en la colonia Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza. En este encuentro, los estudiantes prevén entregar un pliego petitorio en el que demandan mayor seguridad, atención a casos de violencia de género y mejoras en la infraestructura del plantel.

Se espera que estas movilizaciones generen afectaciones viales en las zonas mencionadas, por lo que autoridades recomiendan tomar previsiones.

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