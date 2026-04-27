Villa de Allende, Méx.— De 2024 hasta el primer trimestre de 2026, el Programa de Atención a Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (Pasacme) ha destinado 40 millones de pesos para amortizar las pérdidas de cultivos a causa de sequías, lluvias torrenciales, heladas, granizadas, vientos fuertes y otros fenómenos naturales.

Este programa ha atendido a 6 mil 720 productores en 94 municipios y ha cubierto 10 mil 900 hectáreas siniestradas, principalmente dedicadas al cultivo de maíz.

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano, informó durante la última entrega realizada en Villa de Allende que en la actual administración los apoyos son de 4 mil pesos por hectárea afectada y cubre como máximo tres hectáreas por persona.

Refirió que el programa operado por la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría del Campo con recursos del Fondo Mixto de Investigación Rural del Estado de México (Fomimex) da preferencia a los pequeños productores y ha sido fortalecido, puesto que en el pasado sólo se daban mil pesos de apoyo.

Recordó que este programa sustituyó al antiguo esquema de aseguradoras privadas, lo que permite entregar los recursos directamente al productor y que se incluyan todos los cultivos además del maíz, ya que anteriormente la mitad de los recursos se quedaban en las aseguradoras y sólo se cubría el maíz.

Las restricciones para acceder al programa son que no podrán solicitar el apoyo del programa las personas jurídico-colectivas; no se reciben dos o más solicitudes de apoyo por el mismo predio o terreno en el que ocurrió el fenómeno agroclimático, durante el ejercicio fiscal.

Tampoco se otorga el apoyo a quien no sea pequeño producto y si la superficie siniestrada está dentro de alguna de las zonas restringidas conforme la ubicación geográfica en las Unidades de Gestión Ambiental.

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