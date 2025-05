Las vialidades afectadas y puntos de concentración que se prevén desde las 09:00 horas, en las siguientes direcciones:



• Boulevard Adolfo López Mateos No. 2551, colonia Lomas de San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

• Periférico Sur No. 4121, colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

• Avenida Morelos No. 16, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

• Avenida Chapultepec No. 28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

• Calle Ayuntamiento No. 52, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

• Montes Pirineos No. 770, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.



Las vialidades con mayores afectaciones incluyen Periférico Sur (Boulevard Adolfo Ruiz Cortines) en ambos sentidos, Viaducto Tlalpan, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Desierto de los Leones, Calzada de las Águilas, así como posibles bloqueos en Avenida Universidad y Real de Mayorazgo, en la alcaldía Benito Juárez.