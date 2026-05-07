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Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves luego de verse involucrado en un percance vehicular sobre Avenida Tláhuac y Gobernación, en la colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al arribar al sitio, elementos de tránsito localizaron a un hombre de entre 20 y 25 años tendido sobre la cinta asfáltica, sin signos vitales. La víctima conducía una motocicleta marca Vento 300, color azul.
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Policías del sector Estrella informaron que, según el reporte emitido a través del C2, momentos antes un microbús de transporte público habría realizado un corte de circulación a la motocicleta, provocando el accidente, para posteriormente darse a la fuga.
Las autoridades señalaron que el joven portaba casco de seguridad al momento del percance.
La zona fue acordonada mientras personal ministerial y peritos realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.
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