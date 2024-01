El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México respaldó la actuación de la fiscalía capitalina en el tema del priista Tonatiuh González.

Mediante un posicionamiento, precisaron que esta noticia ha sido aprovechada por diversos actores políticos para alterar la verdad y desviar la atención con la finalidad de obtener réditos políticos ante las actuaciones de la Fiscalía capitalina.

Aclararon que Tonatiuh González no está detenido y mucho menos desaparecido, sino que, como informó la Fiscalía, fue presentado por agentes de la Policía Investigación para rendir declaración ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas.

Orden de presentación, no de aprehensión

En el mismo sentido, los morenistas enfatizaron que se trata de una orden de presentación, no de aprehensión, por lo que la persona referida no se encuentra detenida. La emisión de dicha orden, dijeron, obedece a que el priista había sido citado a declarar previamente y en forma reiterada, sin embargo, no había rendido su declaración, por lo que las autoridades competentes ordenaron su presentación.

“Es importante aclarar que el caso por el cual se había solicitado su declaración deviene de una investigación que tiene varios años en curso, que es de dominio público y que ha seguido su cause con los testimonios y declaraciones de diversos ciudadanos y ciudadanas. Es condenable que cualquier persona niegue su asistencia a la Fiscalía en la búsqueda de justicia ante delitos que tanto lastiman a nuestra sociedad, como lo es el de la trata de personas”, apuntó Morena.

Ante esto, rechazaron enérgicamente las afirmaciones falsas de diversos actores políticos y mediáticos que “desinforman a la sociedad” sobre un acto que es legal y que se encuentra perfectamente fundado y motivado en el marco de actuación de la Fiscalía capitalina.

“Ante esto, la oposición ahora está empeñada en tratar de desviar la atención en este asunto, alegando una persecución política para justificar su posición en el marco del proceso constitucional de ratificación de la persona titular de la Fiscalía. Nada más falso e irresponsable. De ninguna manera la procuración de justicia es persecución política y todas las actuaciones que se han llevado a cabo siguen un proceso previamente establecido, que respeta la presunción de inocencia y el Estado de Derecho que nos rige a todas y todos, independientemente del cargo que ocupemos”, apuntaron.

Llamaron a la responsabilidad civil y social de no mal informar y de no buscar enarbolar banderas políticas en donde solo debe caber la búsqueda de la verdad y la justicia que tanto trabajo ha costado construir como sociedad.

