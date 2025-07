La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que comenzará con una serie de diálogos contra la gentrificación por las 16 alcaldías.

Durante La Chilanguera de este domingo, las y los legisladores guindas se manifestaron en contra de la gentrificación y rechazaron los discursos xenófobos, por lo que comenzarán con estos diálogos.

El vocero de la bancada, Paulo García, aseveró que el objetivo de este ejercicio es problematizar la gentrificación en todas sus dimensiones (vivienda, servicios, cultura e identidad) y sumar a todos los sectores involucrados: ciudadanía, colectivos, académicos, cámaras empresariales, restauranteros, hoteleros, vecinos y autoridades para abordar este tema.

Lee también Zoológico de Chapultepec celebra 102 años; turistas y familias disfrutan actividades especiales

“Entendemos que la gentrificación no es sólo un tema de políticas públicas; involucra también la forma en que se ofrecen servicios, se diseñan espacios comerciales y se protege o se borra, la identidad de nuestros barrios. La especulación con el suelo, impulsada por el Cártel Inmobiliario, abrió la puerta a esta transformación excluyente, y hoy, sus consecuencias las viven miles de familias que son desplazadas”, apuntó el diputado por Coyoacán.

Añadió que en los diálogos participarán los colectivos que se manifestaron en las calles, como Gentrificación en tu idioma, el Frente Anti Gentrificación MX y el Frente Nacional contra la Gentrificación.

“Convocamos a las cámaras empresariales y en particular al sector restaurantero y turístico, para que se involucren y atiendan el llamado ciudadano a defender nuestra identidad. No es aceptable que en barrios tradicionales se privilegie a visitantes sobre los propios vecinos; que los menús estén sólo en inglés, que las salsas no piquen, o que el trato sea diferenciado. Son detalles que reflejan un desplazamiento simbólico que duele y que se suma al despojo económico y habitacional”, abundó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL