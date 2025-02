Chalco, Méx.— Seis meses después de que se inundó su pastelería ubicada en la colonia Emiliano Zapata de Chalco, Miguel Ángel Nieves abrió su negocio, ahora en la colonia Casco de San Juan, porque ya no regresará a la comunidad donde el nivel del agua alcanzó más de metro y medio de altura.

“No pienso regresar ahí, yo tuve que conseguir esta ubicación y tuve que checar las curvas de nivel porque soy ingeniero civil para ver las diferencias de nivel y que no me vuelva a inundar, aquí tengo ocho metros de diferencia con la otra ubicación y solamente si se presentara el diluvio universal nos inundaríamos, lo siento por las otras personas que no tienen acceso a créditos para poder moverse”, dijo el afectado.

Pudo abrir su pastelería porque malbarató una propiedad que tenía para contar con liquidez financiera, porque lo que le ofreció el gobierno federal no le alcanzaba ni para comprar uno de los refrigeradores que se le echaron a perder.

“Tuvimos que vender un bien raíz para volver a iniciar trabajos, afortunadamente tenemos buenas relaciones comerciales, nos otorgaron créditos para volver a comprar maquinaria, sobre todo refrigeradores, la verdad son caros los refrigeradores comerciales y volver a generar empleo, tengo 18 trabajadores que dependen de esta área de producción, con todas las prestaciones, contratos, no me puedo atener a ningún apoyo de gobierno, ni con las aseguradoras”, comentó.

Tampoco la compañía aseguradora le ha pagado la póliza que cubría todo lo que poseía y está en un proceso legal para obligarla a que lo haga, pero no podía esperar porque de su negocio dependen 19 familias, incluida la de él.

La tormenta del sábado 17 de agosto de 2024 que se registró en Chalco anegó calles y comercios, uno de ellos la pastelería de Miguel Ángel.