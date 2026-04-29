El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es en contra del organismo administra las Utopías.

“No estoy en contra de la Utopías, presenté una controversia constitucional en contra del decreto que crea ese organismo, que invade competencias que son de las alcaldías, esto abre la posibilidad para que el Gobierno de la Ciudad intervenga en parques y espacios públicos que están bajo responsabilidad de las alcaldías, sin que los alcaldes sean tomados en cuenta”, expuso.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no ve en qué pueda afectar la construcción de Utopías en las atribuciones que tienen las alcaldías y dijo que se edificarán legalmente.

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