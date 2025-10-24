Metrobús lanzó una licitación para la búsqueda de empresas que serán encargadas de evaluar la carpeta del carril confinado y dictaminar posibles asentamientos.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sistema publicó este viernes, la licitación para que empresas interesadas participen en el “Servicio de dictaminación por asentamientos y evaluación del estado de la careta de rodamiento en carril confinado de Metrobús”.

En el documento indicó que el fallo se dará a conocer el próximo 5 de noviembre y el costo de las bases para su consulta más amplia sobre los requisitos y proyectos que realizarán los interesados es de 4 mil 500 pesos.

La compra de las bases será los días 27, 28 y 29 de octubre.

