Más Información
Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada
Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina
EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia
Metrobús lanzó una licitación para la búsqueda de empresas que serán encargadas de evaluar la carpeta del carril confinado y dictaminar posibles asentamientos.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sistema publicó este viernes, la licitación para que empresas interesadas participen en el “Servicio de dictaminación por asentamientos y evaluación del estado de la careta de rodamiento en carril confinado de Metrobús”.
Leer también: Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen
En el documento indicó que el fallo se dará a conocer el próximo 5 de noviembre y el costo de las bases para su consulta más amplia sobre los requisitos y proyectos que realizarán los interesados es de 4 mil 500 pesos.
La compra de las bases será los días 27, 28 y 29 de octubre.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]