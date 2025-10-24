Más Información

lanzó una licitación para la búsqueda de empresas que serán encargadas de evaluar la carpeta del carril confinado y dictaminar posibles asentamientos.

En la, el sistema publicó este viernes, la licitación para que empresas interesadas participen en el “Servicio de dictaminación por asentamientos y evaluación del estado de la careta de rodamiento en carril confinado de Metrobús”.

En el documento indicó que el fallo se dará a conocer el próximo 5 de noviembre y el costo de las bases para su consulta más amplia sobre los requisitos y proyectos que realizarán los interesados es de 4 mil 500 pesos.

La compra de las bases será los días 27, 28 y 29 de octubre.

