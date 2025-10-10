Más Información

Poza Rica: escenas dramáticas y una ciudad bajo la fuerza del Río Cazones

Poza Rica: escenas dramáticas y una ciudad bajo la fuerza del Río Cazones

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

El lanzó una licitación para buscar empresas para prestar servicio de mantenimiento a elevadores ubicados en las

Sin dar mayores detalles de la propuesta, la dependencia publicó en la , el llamado a personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional para el Servicio de Inspección Técnica Especializada de Mantenimiento a Elevadores.

Leer también:

El costo de las bases del concurso es de 4 mil 500 pesos y el fallo será el próximo 22 de octubre.

En abril pasado este diario constató que elevadores en diversas estaciones de la línea 5 se mantenían cerrados debido a procesos de mantenimiento. Incluso, el pasado 1 de abril, Metrobús lanzó una primera licitación para el servicio de mantenimiento preventivo menor, mayor y correctivo a elevadores de las rutas 2 y 5.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

Noticias según tus intereses