El Sistema Metrobús lanzó una licitación para buscar empresas para prestar servicio de mantenimiento a elevadores ubicados en las líneas 1 y 5.

Sin dar mayores detalles de la propuesta, la dependencia publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX, el llamado a personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional para el Servicio de Inspección Técnica Especializada de Mantenimiento a Elevadores.

Leer también: Lex Ashton "N", agresor de estudiante de CCH Sur, es trasladado al Reclusorio Oriente

El costo de las bases del concurso es de 4 mil 500 pesos y el fallo será el próximo 22 de octubre.

En abril pasado este diario constató que elevadores en diversas estaciones de la línea 5 se mantenían cerrados debido a procesos de mantenimiento. Incluso, el pasado 1 de abril, Metrobús lanzó una primera licitación para el servicio de mantenimiento preventivo menor, mayor y correctivo a elevadores de las rutas 2 y 5.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr